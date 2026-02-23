PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Fahndung nach Schneemann

Neubrandenburg (ots)

"Mein Schneemann aus meinem Vorgarten ist weg! Ich möchte den Diebstahl anzeigen." Diese Aussage einer Frau hat im Neubrandenburger Polizeirevier am Sonnabend zunächst für einige Schmunzler gesorgt. Dachten die Beamten doch zunächst ans Tauwetter als Beschuldigten.

Doch als die Polizisten noch weitere Details über "Bruno", den Schneemann vor dem Haus der 53-Jährigen in der Prenzlauer Straße in Neubrandenburg erfuhren, lösten sich die ungläubigen Blicke doch noch auf: Die Frau hatte Bruno und auch "Bambi", ein Reh, vor ihrem Hausaufgang bzw. im Vorgarten aufgestellt. Deko also, die zwar leuchtet, aber eben nicht schmelzen kann bei Plusgraden. Und die Figuren sind nun beide weg.

Sicherlich nicht freiwillig, denn zumindest Bruno, der Schneemann, war mit Drähten am Treppengeländer befestigt.

Die Polizei hat also eine ernstgemeinte Anzeige wegen Diebstahls eines Schneemanns und eines Rehs - eben Dekoartikel - aufgenommen. Und sowohl die Ermittler als auch die Frau wenden sich nun an die Öffentlichkeit und fragen: Wer hat die beiden gesehen oder möglicherweise Hinweise auf Tatverdächtige, die die Deko gestohlen haben? Mutmaßlicher Tatzeitraum: zwischen dem 18.02. morgens und dem 20.02. nachmittags.

Hinweise bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

