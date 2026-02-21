Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Neubrandenburger
Neubrandenburg (ots)
Der seit dem 20.02.2026, 21:57 Uhr als vermisst gemeldete 45-Jährige aus Neubrandenburg wurde heute wohlbehalten angetroffen.
Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.
Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung.
Die regionalen Radiosender werden um Tilgung der Rundfunkdurchsage gebeten.
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell