Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Körperverletzung in der Greifswalder Innenstadt

Greifswald (ots)

Am gestrigen Abend, dem 19. Februar 2026, gegen 20:20 Uhr, wurde die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung in der Greifswalder Innenstadt informiert. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein 21-jähriger Deutscher und seine Begleiterinnen in der Langen Straße an der Ecke Kapaunenstraße von einer größeren Gruppe Jugendlicher (ca. 10 Personen) aggressiv angesprochen.

Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung, die möglicherweise aufgrund der getätigten Äußerungen politisch motiviert war, sollen zwei männliche Tatverdächtige aus der Gruppe heraus unvermittelt auf den 21-Jährigen eingeschlagen und ihn leicht im Gesicht verletzt haben.

Als Zeugen eingriffen, ließen die Täter vom Geschädigten ab und die Gruppe Jugendlicher entfernte sich in Richtung Marktplatz.

Umgehend eingesetzte Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Greifswald konnten mehrere Jugendliche in der Innenstadt feststellen und kontrollieren, die auf die Beschreibungen der Zeugen und des Geschädigten passten. Es handelte sich dabei um Jugendliche im Alter von 15 Jahren. Bis auf einen Jugendlichen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit waren alle anderen Tatverdächtigen deutsche Staatsangehörige.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und prüft, ob die Tat möglicherweise politisch motiviert war. Weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0, der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell