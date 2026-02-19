PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: großangelegte Suchaktion auf der Insel Hiddensee

PHR Bergen (ots)

Am 19.02.2026, gegen 18:00 Uhr, teilte eine Hinweisgeberin der 
Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen mit, dass sie am 
Strand von Kloster abgelegte Oberbekleidung einer Frau aufgefunden 
hat. Die Hinweisgeberin vermutet, dass die Besitzerin der Sachen 
entweder zum Baden ins eiskalte Wasser gegangen oder möglicherweise 
im Eis eingebrochen ist.
Daraufhin wurde eine großangelegte Suchmaßnahme eingeleitet, an der 
ein Rettungshubschrauber, der Polizeihubschrauber, ein Boot der 
Bundespolizei, ein Überwachungsflugzeug der Bundeswehr, Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr mit Wärmebildkameras und der Kontaktbeamte der
Insel Hiddensee beteiligt waren. 
Trotz intensiver Suche konnte bislang keine Person im oder am Wasser 
im Bereich des Ablageortes der Sachen aufgefunden werden. Gegen 22:00
Uhr wurde die Suche unterbrochen. Diese soll am 20.02.2026 
fortgesetzt werden.
Bei den am Strand aufgefundenen Sachen handelt es sich um 
Bekleidungsgegenstände einer Frau in den Größen M und L. Darunter 
befinden sich ein mehrfarbig gestreiftes T-Shirt, ein fliederfarbener
Hoodie, eine weiße Strickjacke mit Zopfmuster und Kapuze, eine gelbe 
Jogginghose, schwarze Stiefel in der Größe 42 und ein weißer 
Bademantel. 
Die Polizei bittet auf diesem Wege um Mithilfe durch die Bevölkerung.
Wer kennt die aufgefundenen Bekleidungsgegenstände bzw. kann Angaben 
zu ihrer Besitzerin machen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, 
werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Bergen unter 
038388-10224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter 
www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu 
wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren