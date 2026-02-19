Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: großangelegte Suchaktion auf der Insel Hiddensee

Bild-Infos

Download

PHR Bergen (ots)

Am 19.02.2026, gegen 18:00 Uhr, teilte eine Hinweisgeberin der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen mit, dass sie am Strand von Kloster abgelegte Oberbekleidung einer Frau aufgefunden hat. Die Hinweisgeberin vermutet, dass die Besitzerin der Sachen entweder zum Baden ins eiskalte Wasser gegangen oder möglicherweise im Eis eingebrochen ist. Daraufhin wurde eine großangelegte Suchmaßnahme eingeleitet, an der ein Rettungshubschrauber, der Polizeihubschrauber, ein Boot der Bundespolizei, ein Überwachungsflugzeug der Bundeswehr, Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit Wärmebildkameras und der Kontaktbeamte der Insel Hiddensee beteiligt waren. Trotz intensiver Suche konnte bislang keine Person im oder am Wasser im Bereich des Ablageortes der Sachen aufgefunden werden. Gegen 22:00 Uhr wurde die Suche unterbrochen. Diese soll am 20.02.2026 fortgesetzt werden. Bei den am Strand aufgefundenen Sachen handelt es sich um Bekleidungsgegenstände einer Frau in den Größen M und L. Darunter befinden sich ein mehrfarbig gestreiftes T-Shirt, ein fliederfarbener Hoodie, eine weiße Strickjacke mit Zopfmuster und Kapuze, eine gelbe Jogginghose, schwarze Stiefel in der Größe 42 und ein weißer Bademantel. Die Polizei bittet auf diesem Wege um Mithilfe durch die Bevölkerung. Wer kennt die aufgefundenen Bekleidungsgegenstände bzw. kann Angaben zu ihrer Besitzerin machen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Bergen unter 038388-10224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell