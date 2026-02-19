POL-NB: Diebe stehlen rund 600 Liter Diesel aus Baumaschinen

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Usedom (ots)

In der Nacht von Dienstag, dem 17. Februar 2026, auf Mittwoch, den 18. Februar 2026, haben bislang unbekannte Täter etwa 600 Liter Diesel aus Baumaschinen auf einer Baustelle in Peenemünde gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brachen die Diebe die Tanks der Baumaschinen auf einer Baustelle nahe des Flugplatzes auf und zapften den Diesel unter anderem aus Baggern ab. Insgesamt entstand durch den Diebstahl sowie die Sachbeschädigung an den Baustellenfahrzeugen ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und Spuren am Tatort gesichert.

Zeugen, die im Tatzeitraum in Peenemünde Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378/2790, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

