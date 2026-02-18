PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter Handtaschenraub in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 17.02.2026 gegen 14:30 Uhr wurden zwei Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Stralsund während ihrer Fußstreife in der Innenstadt von einer 71-jährigen Dame angesprochen. Diese teilte mit, dass ein Radfahrer versucht habe, ihr die Handtasche zu entreißen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 71-Jährige zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr zu Fuß in der Sarnowstraße unterwegs gewesen sein. Auf Höhe der Gerhart-Hauptmann-Straße sei ein Radfahrer von hinten an sie herangefahren und habe versucht, der Geschädigten die Handtasche zu entreißen, die sie über der Schulter trug. Das konnte die 71-jährige Deutsche verhindern, jedoch riss dabei der Trageriemen der Handtasche. Die Geschädigte blieb unverletzt.

Den flüchtigen Täter beschrieb die Dame wie folgt:

   - etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß
   - schlanke Gestalt
   - bekleidet mit einem blauen Parka
   - blauer Schal vor dem Gesicht
   - bei dem Fahrrad soll es sich um ein hochwertig wirkendes Rad 
     gehandelt haben

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten Raubes aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die am Dienstag, dem 17.02.2026, zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr im Bereich der Sarnowstraße Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28900, über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

