PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Binzer Imbiss

Binz auf Rügen (ots)

Der Polizei wurde am gestrigen Mittwoch (18. Februar 2026) ein Einbruch in einen Binzer Imbiss an der Strandpromenade gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen dem 17. Februar 2026, 17:10 Uhr und dem 18. Februar, 06:50 Uhr, unbefugt Zutritt zu dem Imbiss. Augenscheinlich entwendeten sie einen dort befindlichen Tresor. Insgesamt entstand ein Stehlschaden von etwa 500 Euro. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Personen- oder Fahrzeugbewegungen gesehen haben, sonstige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392 3070, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 12:57

    POL-NB: 16-jähriger Simson-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

    Altentreptow (ots) - Am 17.02.2026 gegen 15:30 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Malchin einen Simson-Fahrer kontrollieren, der ohne angebrachtes Kennzeichen durch Altentreptow fuhr. Trotz der Aufforderung, sein Moped anzuhalten, flüchtete der Fahrer in der Fritz-Reuter-Straße vor den Beamten. Kurze Zeit später konnten diese ihn im Eiskellerweg erneut sichten und beabsichtigten, ihn anzuhalten. Im weiteren Verlauf ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 11:25

    POL-NB: Versuchter Handtaschenraub in Stralsund

    Stralsund (ots) - Am 17.02.2026 gegen 14:30 Uhr wurden zwei Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Stralsund während ihrer Fußstreife in der Innenstadt von einer 71-jährigen Dame angesprochen. Diese teilte mit, dass ein Radfahrer versucht habe, ihr die Handtasche zu entreißen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 71-Jährige zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr zu Fuß in der Sarnowstraße unterwegs gewesen sein. Auf ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 11:09

    POL-NB: Outdoorküche brennt auf Warener Campingplatz

    Waren (ots) - Am Dienstag, dem 17. Februar 2026, wurde die Warener Polizei gegen 17:30 Uhr zu einem Brand auf einem Campingplatz in der Warener Fontanestraße gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand stand eine Outdoorküche in Vollbrand. Der Brand drohte auf den benachbarten Wohnanhänger überzugreifen. Die Feuerwehr war mit 22 Kameraden vor Ort und konnte den Brand vollständig löschen. Ursächlich für den Brand war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren