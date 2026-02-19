Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Binzer Imbiss

Binz auf Rügen (ots)

Der Polizei wurde am gestrigen Mittwoch (18. Februar 2026) ein Einbruch in einen Binzer Imbiss an der Strandpromenade gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen dem 17. Februar 2026, 17:10 Uhr und dem 18. Februar, 06:50 Uhr, unbefugt Zutritt zu dem Imbiss. Augenscheinlich entwendeten sie einen dort befindlichen Tresor. Insgesamt entstand ein Stehlschaden von etwa 500 Euro. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Personen- oder Fahrzeugbewegungen gesehen haben, sonstige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392 3070, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

