Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Outdoorküche brennt auf Warener Campingplatz

Waren (ots)

Am Dienstag, dem 17. Februar 2026, wurde die Warener Polizei gegen 17:30 Uhr zu einem Brand auf einem Campingplatz in der Warener Fontanestraße gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stand eine Outdoorküche in Vollbrand. Der Brand drohte auf den benachbarten Wohnanhänger überzugreifen. Die Feuerwehr war mit 22 Kameraden vor Ort und konnte den Brand vollständig löschen. Ursächlich für den Brand war offenbar ein nicht vollständig verschlossenes Ventil einer Gasflasche. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Gegen den 82-jährigen Besitzer des Wohnanhängers und der Outdoorküche wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

