Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall in Steinhagen

Steinhagen (ots)

Am gestrigen Dienstag (17. September 2026) kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 192 in der Ortslage Steinhagen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 40-jährige Deutsche mit ihrem Pkw Honda die Landesstraße 192 aus Richtung Berthke kommend in Richtung Steinhagen. Der 24-jährige rumänische Fahrer eines Mercedes Transporters befuhr die Ortslage Steinhagen in entgegengesetzter Richtung. In der Ortschaft Steinhagen fuhr die Frau plötzlich aus ungeklärter Ursache auf den linken Fahrstreifen in den Gegenverkehr. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung und einer Ausweichbewegung nach links durch den 24-Jährigen kollidierte der Transporter mit dem Honda. Im Anschluss fuhr der Honda ungebremst weiter und kollidierte frontal mit einem Baum.

Die 40-jährige wurde mit schweren und ihre im Fahrzeug befindlichen Kinder (drei und neun Jahre) mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell