Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruchsschutz aus Polizeisicht: Infostand der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf der Baumesse

Neubrandenburg (ots)

Wie sichere ich mein Haus aus Polizeisicht am besten vor Einbrechern? Diese Frage können Häuslebauer, aber auch langjährige Eigenheimbesitzer am Stand der Polizei bei der Baumesse in Neubrandenburg vom 20.02 - 22.02.2026 klären.

Denn die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg wird sich mit der verantwortlichen Hauptkommissarin Kathleen Witt erneut mit einem Infostand bei der Baumesse im Jahnsportforum präsentieren. Am Stand Nummer 212 können sich interessierte Besucher jeweils von 10:00 - 18:00 Uhr Tipps und Beratung rund um die Sicherheit von Haus, Grundstück und Wohnung holen.

Es wird nicht nur etwas zu mechanischen und elektronischen Sicherungsmöglichkeiten theoretisch erklärt, sondern mit Exponaten auch anschaulich gemacht.

Vor Ort kann unserer kriminalpolizeiliche Präventionsberaterin auch auf mögliche Vor-Ort-Termine angesprochen werden, denn am Ende ist ja jede Immobilie individuell. Hilfreich können solche Begehungen vor Ort auch für diejenigen sein, die schon mal Opfer eines Einbruchs oder eines Einbruchsversuchs geworden sind und nun nachrüsten möchten.

Wer die Baumesse nicht besuchen kann, aber dennoch fachspezifische Rückfragen hat, kann sich wochentags unter folgender telefonischer Erreichen an Kriminalhauptkommissarin Kathleen Witt wenden: 0395-55825134 (bitte bei Nicht-Erreichbarkeit die Kontaktdaten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.) Die Beratungsstelle ist auch per Mail erreichbar: kripoberatung.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

