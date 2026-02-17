Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte stehlen Gasflaschen aus Automaten

Groß Lüdershagen (ots)

Am gestrigen Abend erhielt die Stralsunder Polizei die Mitteilung über den Aufbruch eines Automaten für Gasflaschen in Groß Lüdershagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Automat auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Albert-Schweizer-Straße, im Zeitraum vom 14. Februar 2025, 20:00 Uhr, bis 16. Februar 2025, 10:00 Uhr, durch bislang unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. In weiterer Folge entwendeten die Unbekannten mehrere Gasflaschen im Wert von circa 540 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 300 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 03831 28900 an das Polizeihauptrevier Stralsund, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell