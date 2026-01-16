Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Scooter sichergestellt
Mühlhausen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich waren am Donnerstagabend im Rahmen der Streifentätigkeit unterwegs. Um 19.20 Uhr wurde eine Verkehrskontrolle bei der Fahrerin eines E-Scooters durchgeführt. Das Elektrokleinstfahrzeug war ohne ein gesetzlich vorgeschriebenes Fabrik- bzw. Typenschild im Straßenverkehr geführt wurden. Der E-Scooter wurde durch die Beamten sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
