LPI-NDH: E-Scooter sichergestellt

Grömar (ots) - Wie am Mittwoch, gegen 12.50 Uhr, bekannt wurde, kam es in der Alten Pfarre zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich zutritt zum Gelände und nahmen dort mehrere Meter Stromkabel an sich, indem sie auf einem morschen Baum kletterten und das Kabel durchtrennten. Im Anschluss entfernten sich die Täter mit dem Beutegut in ...

