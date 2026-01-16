Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Meter Stromkabel entwendet

Grömar (ots)

Wie am Mittwoch, gegen 12.50 Uhr, bekannt wurde, kam es in der Alten Pfarre zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich zutritt zum Gelände und nahmen dort mehrere Meter Stromkabel an sich, indem sie auf einem morschen Baum kletterten und das Kabel durchtrennten. Im Anschluss entfernten sich die Täter mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0012456

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell