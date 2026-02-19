Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gaststätte und Agrarbetrieb: Polizei sucht nach Vorfällen in der Nacht Zeugen

Dargun/Finkenthal (ots)

In einen Agrarbetrieb in Klein Methling bei Dargun ist von gestern auf heute Morgen von bisher Unbekannten eingebrochen worden. Der oder die Täter haben unter anderem Batterien aus Traktoren, Diesel sowie Werkzeuge, darunter einen Bolzenschneider, gestohlen. Nach erster Schätzung der Polizei beträgt der Stehlschaden mindestens 1000 Euro.

Auch im nahe gelegenen Finkenthal waren ein oder mehrere Einbrecher in der Nacht aktiv: Dort versuchten der oder die Täter etwa im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr in die Gaststätte in der Dorfstraße einzubrechen, suchten jedoch das Weite, als die Besitzer Licht anschalteten.

Ein Zusammenhang der beiden Fälle wird durch die Ermittler der Kriminalpolizei geprüft. Spurenauswertungen erfolgen in beiden Fällen.

Trotz einiger Anhaltspunkte sucht die Polizei dennoch nach Zeugen, die mindestens im Zeitraum zwischen Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr, und heute Morgen, gegen 06:00 Uhr, beim Agrarbetrieb bzw. an der Gaststätte auffällige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben. Hilfreich könnten auch Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen sein, die womöglich vor 01:00 Uhr oder nach 01:30 Uhr zwischen Finkenthal und Klein Methling/Dargun unterwegs waren.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Demmin telefonisch auf unter 03998 / 254 224 oder schriftlich per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

