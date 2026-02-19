PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gaststätte und Agrarbetrieb: Polizei sucht nach Vorfällen in der Nacht Zeugen

Dargun/Finkenthal (ots)

In einen Agrarbetrieb in Klein Methling bei Dargun ist von gestern auf heute Morgen von bisher Unbekannten eingebrochen worden. Der oder die Täter haben unter anderem Batterien aus Traktoren, Diesel sowie Werkzeuge, darunter einen Bolzenschneider, gestohlen. Nach erster Schätzung der Polizei beträgt der Stehlschaden mindestens 1000 Euro.

Auch im nahe gelegenen Finkenthal waren ein oder mehrere Einbrecher in der Nacht aktiv: Dort versuchten der oder die Täter etwa im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr in die Gaststätte in der Dorfstraße einzubrechen, suchten jedoch das Weite, als die Besitzer Licht anschalteten.

Ein Zusammenhang der beiden Fälle wird durch die Ermittler der Kriminalpolizei geprüft. Spurenauswertungen erfolgen in beiden Fällen.

Trotz einiger Anhaltspunkte sucht die Polizei dennoch nach Zeugen, die mindestens im Zeitraum zwischen Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr, und heute Morgen, gegen 06:00 Uhr, beim Agrarbetrieb bzw. an der Gaststätte auffällige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben. Hilfreich könnten auch Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen sein, die womöglich vor 01:00 Uhr oder nach 01:30 Uhr zwischen Finkenthal und Klein Methling/Dargun unterwegs waren.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Demmin telefonisch auf unter 03998 / 254 224 oder schriftlich per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 09:47

    POL-NB: Diebe stehlen rund 600 Liter Diesel aus Baumaschinen

    Usedom (ots) - In der Nacht von Dienstag, dem 17. Februar 2026, auf Mittwoch, den 18. Februar 2026, haben bislang unbekannte Täter etwa 600 Liter Diesel aus Baumaschinen auf einer Baustelle in Peenemünde gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brachen die Diebe die Tanks der Baumaschinen auf einer Baustelle nahe des Flugplatzes auf und zapften den Diesel unter anderem aus Baggern ab. Insgesamt entstand durch ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 09:41

    POL-NB: Einbruch in Binzer Imbiss

    Binz auf Rügen (ots) - Der Polizei wurde am gestrigen Mittwoch (18. Februar 2026) ein Einbruch in einen Binzer Imbiss an der Strandpromenade gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen dem 17. Februar 2026, 17:10 Uhr und dem 18. Februar, 06:50 Uhr, unbefugt Zutritt zu dem Imbiss. Augenscheinlich entwendeten sie einen dort befindlichen Tresor. Insgesamt entstand ein Stehlschaden von etwa 500 Euro. Der Sachschaden liegt bei ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 12:57

    POL-NB: 16-jähriger Simson-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

    Altentreptow (ots) - Am 17.02.2026 gegen 15:30 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Malchin einen Simson-Fahrer kontrollieren, der ohne angebrachtes Kennzeichen durch Altentreptow fuhr. Trotz der Aufforderung, sein Moped anzuhalten, flüchtete der Fahrer in der Fritz-Reuter-Straße vor den Beamten. Kurze Zeit später konnten diese ihn im Eiskellerweg erneut sichten und beabsichtigten, ihn anzuhalten. Im weiteren Verlauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren