Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung - Brand des Dachstuhls eines Mehrfamilienhauses in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 20.02.2026, gegen 0:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über den 
Brand des Dachstuhls eines Mehrfamilienhauses in der Stralsunder 
Mönchstraße informiert. Bei Eintreffen der Kräfte brannte dieser 
bereits in voller Ausdehnung. Durch die eingesetzten Kräfte wurde die
vier im betroffenen Aufgang befindlichen Bewohner evakuiert. Da nicht
auszuschließen ist, dass die Flammen auf den Nachbaraufgang 
übergreifen, wurde auch dieser evakuiert. Alle Bewohner blieben 
unverletzt. Zur vorrübergehenden Unterbringung der Evakuierten wurde 
ein Wärmebus angefordert. Die Kameraden der Feuerwehr haben umgehend 
mit der Brandbekämpfung begonnen. Diese dauern gegenwärtig an. 
Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

