Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Abschlussmeldung: großangelegte Suchaktion auf der Insel Hiddensee
Insel Hiddensee (ots)
Seit dem 19. Februar 2026, gegen 18 Uhr, lief auf der Insel Hiddensee eine großangelegte Suchaktion (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6220359).
Hintergrund waren aufgefundene Kleidungsstücke, die entsprechende Maßnahmen auslösten.
Inzwischen hat sich die Eigentümerin der Gegenstände bei der Polizei gemeldet. Eine Gefahrenlage besteht nicht.
Die Suchmaßnahmen sind damit beendet.
Die Umstände, wie die Sachen an die Auffindestelle gelangten, sind weiterhin Bestandteil der laufenden Ermittlungen.
