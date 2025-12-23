Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Haftbefehl wegen mutmaßlicher Agententätigkeit zu Sabotagezwecken in Vollzug gesetzt

Karlsruhe (ots)

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat heute (23. Dezember 2025) den Haftbefehl gegen den

ukrainischen Staatsangehörigen Yevhen B.

in Vollzug gesetzt.

Der Beschuldigte war am 13. Mai 2025 im Kanton Thurgau (Schweiz) festgenommen (vgl. Pressemitteilung Nr. 27 vom 14. Mai 2025) und heute nach Deutschland überstellt worden.

