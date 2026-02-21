PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Witterungsbedingte Glätteunfälle und Verkehrseinschränkungen im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Seit ca. 06:00 Uhr ereigneten sich im Bereich der Landkreise 
Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald und 
Vorpommern-Rügen 10 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Zwei Personen
wurden dabei schwer verletzt und es entstanden Sachschäden von 
insgesamt über 100.000 EUR.
 
Bereich Autobahn 20
Der Schwerpunkt der witterungsbedingten Verkehrsunfälle lag auf der 
A20.
Kurz nach 6 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf Höhe der 
Anschlussstelle Greifswald. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der
39-jährige polnische Fahrzeugführer, mit seinem sri-lankanischen 
Mitfahrer, die BAB 20 aus Richtung Stettin kommend. Kurz vor der 
Anschlussstelle Greifswald überholt er bei glatter Fahrbahn einen 
Transporter, welcher sich auf der rechten Fahrspur befand. Beim 
Wiedereinscheren nach dem Überholvorgang geriet er ins Schleudern, 
sodass er schlussendlich nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich 
überschlug und anschließend quer zu Fahrbahn auf dem Standstreifen 
stand.
Hierbei verletzten sich die Insassen schwer, jedoch nicht 
lebensbedrohlich und wurden durch Rettungskräfte ins Uniklinikum nach
Greifswald verbracht. Weiterhin befand sich vor Ort die FFW Gützkow 
mit zwei Fahrzeugen.
Am verunfallten Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden 
von circa 60.000 Euro, sodass dieses durch ein Abschleppunternehmen 
geborgen werden musste. Zur Bergung wurde die rechte Fahrspur 
zeitweise gesperrt.
 
Bei weiteren 3 Unfällen entstanden Sachschäden in Höhe von 18.000 
EUR:
Ein ähnlicher Unfallhergang ereignete sich zwischen Pasewalk und 
Strasburg, hier kam ein Transporter-Fahrer nach einem Überholvorgang 
nach rechts von der Fahrbahn ab und im Wildzaun zum Stehen.
Weiterhin kollidierte in der Nähe der Anschlussstelle Anklam/Burow 
die Fahrerin eines Pkw mit der Leitplanke, nachdem sie aufgrund der 
Glätte nach rechts von der Fahrbahn rutschte.
Zwischen Neubrandenburg-Ost und Friedland geriet eine rumänische 
Transporter-Fahrerin nach links in die Leitplanke.
 
Landkreis Vorpommern-Greifswald
Außerhalb der Autobahn ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des 
Landkreises ebenso vier Verkehrsunfälle, hier wurde niemand verletzt,
es entstanden Schäden in Höhe von über 10.000 EUR.
 
In Gegensee (L28 zwischen Eggesin und der polnischen Grenze) 
flüchtete ein Pkw-Fahrer, nachdem er nach links von der Fahrbahn 
abkam und einen Zaun und Hydrantenschild beschädigte. Ein Zeuge 
verfolgte den Verursacher noch bis in den Nachbarort und verlor dann 
den Sichtkontakt. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten 
Entfernens vom Unfallort gegen den unbekannten Verursacher 
eingeleitet.
Zeugen, die gegen 07:30 Uhr Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise
zu einem grauen Audi mit Schäden im Frontbereich machen können, 
werden gebeten, sich bei der Polizei in Ueckermünde unter der 
Telefonnummer 039771/820, über die Internetwache der Landespolizei 
M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen 
Polizeidienststelle zu melden.
 
In Eggesin kam eine Fahrzeugführerin während eines Abbiegevorgangs 
nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten 
Pkw. 
In Ueckermünde rutschte der Fahrer eines Transporters auf dem 
abschüssigen Gelände des Pflegeheims gegen einen Mülleimer und 
beschädigte sein Fahrzeug.
Der vierte Unfall ereignete sich in Pasewalk. Der Fahrer eines Pkw 
passte seine Geschwindigkeit nicht den Fahrbahnverhältnissen an und 
kollidierte mit einem Tor links der Fahrbahn.
 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
In der Nähe von Möllenhagen, in Freidorf, hatte der Fahrer eines 
Transporters nicht nur die Straßenverhältnisse falsch eingeschätzt, 
sondern teilweise noch unzureichende Bereifung. Er geriet nach rechts
von der Fahrbahn ab, kollidierte erst mit einem Baum und dann mit 
einer Straßenlaterne. Der Sachschaden beträgt ca. 13.000 EUR, der 
Fahrer blieb unverletzt.
 
Landkreis Vorpommern-Rügen
In Sassnitz entstand bei einem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe
von ca. 5000 EUR. Die Fahrzeugführerin eines Pkw hat bei Glätte in 
einer Linkskurve aufgrund unangepasster die Kontrolle verloren und 
ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Laterne 
kollidiert. Sie blieb unverletzt.
 
Soweit keine Staatsangehörigkeiten benannt wurden, handelt es sich um
deutsche Beteiligte.
 
Verkehrseinschränkungen durch Tauwasser
 
Im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg sind aktuell mehrere 
Straßen durch Überschwemmungen beeinträchtigt. Die Polizei fordert 
alle Verkehrsteilnehmer auf, ihre Geschwindigkeit anzupassen und 
aufmerksam zu fahren. Das Tauwasser sammelt sich mitunter an 
unübersichtlichen Stellen und kann eine Gefahr durch Aquaplaning 
darstellen.
 
Bisher sind folgende Verkehrsbeeinträchtigungen bekannt:
 
Die B197 ist zwischen Glienke und Genzkow seit ca. 12:00 Uhr voll 
gesperrt, hier pumpt die Freiwillige Feuerwehr weiterhin Wasser ab. 
Eine Umleitung ist über die Kreisstraße zwischen Genzkow und Glienke 
möglich oder weiträumig über die L28/L35 zwischen Friedland und 
Neubrandenburg.
An der L35 ist zwischen Neddemin und Neubrandenburg die Einmündung 
nach Trollenhagen beeinträchtigt, die L35 selbst ist nicht betroffen.
Weiterhin ist die L273 zwischen Wolde und Ivenack nur einspurig 
passierbar, hier ist die Feuerwehr ebenso im Einsatz.
Mit weiteren Verkehrseinschränkungen ist zu rechnen.
 
Neben Bundes- und Landesstraßen ist eine Vielzahl an Kreisstraßen 
betroffen, der Schwerpunkt liegt aktuell im Bereich der 
Großseenplatte und bei Ribnitz-Damgarten. 
Die Freiwilligen Feuerwehren sind vielerorts im Einsatz, um das 
Wasser abzupumpen.
Alle Verkehrsteilnehmer sind angehalten, auf die Sperrungen durch 
Feuerwehr und Polizei zu achten, den Weisungen Folge zu leisten und 
aufgestellte Beschilderungen zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht zu 
missachten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Carolin Gronwald, Polizeirätin
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

