Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch in Kleingartenanlage

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Zeit von Freitag (06.02.2026), 13.00 Uhr bis Freitag (13.02.2026), 11.30 Uhr drangen einer oder mehrere unbekannte Täter in die Kleingartenanlage im Bereich der Derchinger Straße / Südtiroler Straße ein. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartenhäuschen und durchsuchten diese. Es entstand zum jetzigen Zeitpunkt ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall sowie Hausfriedenbruchs. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

