Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (12.02.2026), gegen 11.30 Uhr, fuhr ein unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW in der Kalterer Straße. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem schwarzen VW wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 300 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell