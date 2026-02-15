PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (12.02.2026), gegen 11.30 Uhr, fuhr ein unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW in der Kalterer Straße. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem schwarzen VW wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 300 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 13:19

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (12.02.2026) verschafften sich drei bislang unbekannte Frauen unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 15.00 Uhr klingelte zunächst eine unbekannte Frau an der Wohnungstüre. Anschließend verwickelte sie den 91-jährigen Bewohner und seine 88-jährige Frau in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf verschaffte die Unbekannte unter einem Vorwand ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 13:13

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Universitätsviertel - In der Zeit von Montag (05.01.2026) bis Donnerstag (12.02.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen Kupferkabel aus einer Baustelle in der Universitätsstraße. Die Höhe des Beuteschadens liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 13:12

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Donnerstag (12.02.2026), in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.45 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen ein E-Bike an einem Fahrradständer in der Alfred-Nobel-Straße. Das E-Bike wurde offenbar gewaltsam im Bereich des Lenkers beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren