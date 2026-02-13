Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Kriegshaber - Am Donnerstag (12.02.2026), in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.45 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen ein E-Bike an einem Fahrradständer in der Alfred-Nobel-Straße.
Das E-Bike wurde offenbar gewaltsam im Bereich des Lenkers beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell