Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Donnerstag (12.02.2026), in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.45 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen ein E-Bike an einem Fahrradständer in der Alfred-Nobel-Straße.

Das E-Bike wurde offenbar gewaltsam im Bereich des Lenkers beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

