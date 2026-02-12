Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert auf der BAB 8

Augsburg (ots)

Zusmarshausen- Am vergangenen Sonntag (08.02.2026) kontrollierte die Verkehrspolizei Augsburg Lastkraftwagen auf der Bundesautobahn A 8. Hierbei stellten die Beamten mehrere Verstöße nach dem Fahrpersonalgesetz und Güterkraftverkehrsgesetz fest.

Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer konnte die entsprechende Berufskraftfahrerqualifikation nicht nachweisen.

Der 25-jährige Fahrer eines Kleintransporters war insgesamt um 1200 kg überladen. Nach Bezahlen einer Sicherheitsleistung im niedrigen dreistelligen Bereich, musste der Fahrer einen Teil umladen, bevor er die Fahrt fortsetzen konnte.

Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen im hohen vierstelligen Bereich erhoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell