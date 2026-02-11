PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen der VPI Augsburg - Provida

Augsburg (ots)

Augsburg / BAB A 8 / Fahrtrichtung München - Am Montag (09.02.2026) war ein 27-jähriger Autofahrer mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit auf der BAB A 8 in Fahrtrichtung München unterwegs.

Gegen 14.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg den Mann. Die Beamten hatten die riskante Fahrweise des 27-Jährigen zuvor festgestellt. Bei erlaubten 120 km/h stellten die Beamten nach Abzug der Toleranz eine Geschwindigkeit von 161 km/h - das entspricht eine Überschreitung von 41 km/h - fest.

Die VPI Augsburg ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 27-Jährigen.

Der 27-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeiten sind seit Jahren eine der Hauptursachen für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Die Polizei appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, um die Sicherheit auf unseren Straßen zu gewährleisten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

