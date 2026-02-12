Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl
Augsburg (ots)
Innenstadt - In der Zeit von Dienstag (10.02.2026), 21.00 Uhr bis Mittwoch (11.02.2026) 06.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad in der Berliner Allee.
Der Geschädigte hatte sein E-Bike vor der Hausnummer 22c an ein Geländer gesperrt. Das E-Bike der Marke Haibike, sowie das Fahrradschloss wurden im Tatzeitraum von dem oder den Tätern entwendet.
Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
