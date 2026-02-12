Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Aichach - Am Donnerstag (12.02.2026) kam es zu einem Brand eines Lkw auf einem Firmengelände in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße.

Gegen 06.00 Uhr geriet zunächst eine Sattelzugmaschine in Brand. Der Brand griff auf nebenstehende Fahrzeuge über. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge betroffen und wurden zum Teil komplett zerstört. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein technischer Defekt ursächlich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.

