Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Cafe

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (12.02.2026) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Personen in einer Bar in der Donauwörther Straße. In der Folge kam es im Bereich der Donauwörther Straße zu einer Schussabgabe mittels PTB-Waffe. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 21.00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann die Räumlichkeiten und trat an einen Tisch mit vier Jugendlichen heran. Drei der jungen Männer verließen daraufhin das Cafe. Zwischen den beiden verbliebenen handelte es sich mutmaßlich um Bekannte. Als der Mann kurze Zeit später das Lokal wieder verließ, kam einer der jungen Männer zurück. Dieser sprühte dem Mann mutmaßlich mit einem Pfefferspray ins Gesicht. Beide begaben sich im Anschluss nach draußen. Hierbei kam es offenbar zum einmaligen Abfeuern einer PTB-Waffe durch einen der Jugendlichen. Die drei unbekannten Jugendlichen flüchteten anschließend stadteinwärts. Der unbekannte Mann flüchtete in Richtung Drentwettstraße. Eine sofortige Fahndung verblieb bislang ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

