Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Falsche Gerichtsvollzieher rufen an

Kreis Viersen (ots)

Am heutigen Donnerstag wurden der Polizei mehrere Fälle von Anrufen angeblicher Gerichtsvollzieher gemeldet. Dabei handelt es sich nach derzeitigem Stand aber um die bekannte Betrugsmasche: Die Anrufer geben sich als besagte Amtsträger aus und behaupten, es sei noch eine Geldforderung offen. Sollte diese nicht gezahlt werden, würden weitere Gebühren fällig werden. Die Polizei rät: Wenn Sie einen Anruf von einem angeblichen Gerichtsvollzieher erhalten, legen Sie bitte sofort auf. Denn Telefonbetrüger sind erfinderisch und verstehen es, ihre Opfer durch geschickte Gesprächsführung und erfundene Geschichten unter Druck zu setzen. Nehmen Sie niemals sofort Zahlungen vor. Geben Sie auch keine persönlichen Daten am Telefon weiter. /wg (82)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell