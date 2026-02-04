Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Betrüger verletzen zwei Frauen - Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in Willich zu einem Betrugsversuch an einem Senior, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Kurz vor halb zehn klingelte es an der Tür eines Seniors in der Straße Tupsheide. Ein Mann stand vor der Tür und gab an, von den Stadtwerken zu sein und den Fernseher aufgrund einer Kabelverlegung überprüfen zu müssen. Sie gingen zusammen ins Wohnzimmer, wo es wenig später erneut klingelte. Ein zweiter Mann gab sich als Kollege aus und behauptete, weitere Prüfungen im Keller durchführen zu müssen. Der Senior begleitete den zweiten Mann in den Keller. Kurz darauf hörte der Senior einen Schrei aus dem Erdgeschoss. Die Schwester des Mannes, die direkt nebenan wohnt, hatte Stimmen wahrgenommen und war aufgrund des Verdachts eines Betrugsversuchs zu dem Geschädigten gegangen und hatte die Tür aufgeschlossen. In diesem Moment hatte sie einen fremden Mann in der Küche stehen sehen. Sie sagte ihm, dass sie bereits die Polizei gerufen habe. Daraufhin flüchteten beide Männer. Die Frau eilte ihnen noch hinterher. In diesem Moment fuhren die Tochter der Schwester und deren Mann mit dem Pkw vor und stiegen sofort aus. Einer der Tatverdächtigen drehte sich um und besprühte beide Frauen mit Pfefferspray. Der Mann der Tochter nahm die Verfolgung auf, verlor die Tatverdächtigen jedoch im Kurvenbereich der Antoniusstraße aus den Augen. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Beide waren zwischen 25 und 40 Jahre alt. Der eine war circa 175 cm groß, schlank, hatte schwarze Haare und trug eine helle Winterjacke sowie eine dunkle Hose. Der andere trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Das Kriminalkommissariat 6 sucht Zeuginnen und Zeugen oder Personen, die Angaben zu den unbekannten Männern machen können. Melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (79)

