Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte heben Gullideckel aus - Radfahrer bleibt nach Unfall unverletzt

Kempen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch war ein 20-jähriger Kempener gegen 01:45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Engerstraße in der Kempener Innenstadt unterwegs. Er fuhr in einen Gulli-Schacht und stürzte. Glücklicherweise blieb er nach derzeitigem Stand unverletzt. Unbekannte hatten den Deckel des Gullis herausgehoben und gestohlen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Willich unter der Telefonnummer 02162/377-0 zu wenden. /wg (77)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Das könnte Sie auch interessieren