Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr - Polizei bittet um Hinweise

Willich (ots)

Am Abend des 3. Februar 2026, gegen 19:10 Uhr, wurde ein Hubschrauberpilot während eines Alleinflugs über Willich, nahe der Neustraße und des Brockelswegs, von einem starken Licht, geblendet. Der Pilot befand sich in einem Queranflug, als das Licht, möglicherweise ein Laserpointer, vom Boden aus auf den Hubschrauber gerichtet wurde. Nach wenigen Sekunden schaltete das Licht ab, und der Pilot konnte ohne weitere Schwierigkeiten seinen Flug fortsetzen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, einer Straftat, die schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Ein solches Blenden des Piloten stellt eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit im Luftraum dar. Die Polizei bittet Zeugen, die in der betreffenden Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich umgehend zu melden. Hinweise gerne über die 02162/377-0 an das Verkehrskommissariat. /rb (76)

