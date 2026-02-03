PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Dooring-Unfall - 60-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Willich (ots)

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Montag gegen 7 Uhr auf dem Kückesweg in Willich. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Krefeld war mit seinem Fahrzeug in Richtung Münchheide unterwegs und hatte es am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er die Tür zum Aussteigen öffnete, achtete er nicht auf eine von hinten kommende Radfahrerin, die an dem Pkw vorbeifuhr. Die 60-jährige Willicherin fuhr gegen die sich öffnende Fahrertür und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Zur Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. /wg (73)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

