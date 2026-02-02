PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Viersen: Mann nach Wohnungseinbruch in Untersuchungshaft

Viersen-Süchteln (ots)

Am Freitag meldete ein Zeuge gegen 17 Uhr der Polizei einen Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Johannisstraße in Süchteln. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen 37-jährigen ohne festen Wohnsitz an, der diverses Diebesgut direkt vor dem Mehrfamilienhaus abgestellt hatte. Die Einsatzkräfte nahmen den 37-Jährigen vorläufig fest. Da der Mann keinen festen Wohnsitz hat und man aufgrund dessen von einer Fluchtgefahr ausgeht, wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete am Samstag die Untersuchungshaft an. /jk (70)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

