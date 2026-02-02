PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt - Mitarbeiterin leicht verletzt

Nettetal (ots)

Am 31.01.2026 kam es gegen 18:40 Uhr in einem Supermarkt auf der Johannes-Cleven-Straße in Nettetal zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 21-jähriger Mann befand sich im besagten Supermarkt und passierte den Kassenbereich. Dabei ertönte ein akustischer Alarm, der auf einen Diebstahl hinwies. Eine Mitarbeiterin an der Kasse wurde darauf aufmerksam und sprach den 21-Jährigen an. Es kam zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Mitarbeiterin leicht verletzt wurde. Anschließend konnte der Mann mit Hilfe weiterer Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurde der Nettetaler wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /rb (69)

