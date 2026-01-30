Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo sucht Hinweise

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstag, dem 29. Januar, kam es zwischen 16 Uhr und 20:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bodelschwingstraße in Dülken. Über ein Fenster verschaffte sich mindestens eine unbekannte Person Zugang zum Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Falls Sie gestern etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (66)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell