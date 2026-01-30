PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo sucht Hinweise

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstag, dem 29. Januar, kam es zwischen 16 Uhr und 20:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bodelschwingstraße in Dülken. Über ein Fenster verschaffte sich mindestens eine unbekannte Person Zugang zum Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Falls Sie gestern etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (66)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren