PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Wohnmobil entwendet - haben Sie Hinweise?

POL-VIE: Viersen: Wohnmobil entwendet - haben Sie Hinweise?
  • Bild-Infos
  • Download

Viersen (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde der Polizei der Diebstahl eines Wohnmobils angezeigt. Im Zeitraum vom 08.01.2026 und 28.01.2026 wurde das Wohnmobil von einem Gelände auf der Heiligenstraße in Viersen entwendet. Auf dem Gelände werden mehrere Stellplätze vermietet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen VIE-EM 920 ist ein Wohnmobil der Marke Citroen. Besonderheiten: Auf der Beifahrerseite befindet sich eine Markise und am Heck eine Anhängerkupplung. Falls Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter 02162/377-0. /rb (63)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 14:58

    POL-VIE: Schwalmtal: Verkehrsunfall beim "Abbiegen" - zwei Personen leicht verletzt

    Schwalmtal (ots) - Am Dienstag, dem 27.01.2026, kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L 371/Ungerather Straße in Schwalmtal. Ein 56-jähriger Mann aus Schwalmtal befuhr die L 371 in Richtung Niederkrüchten. An der genannten Kreuzung beabsichtigte er, nach links in die Ungerather Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 43-jährige Frau aus ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:53

    POL-VIE: Porsche Cayenne ohne Seitenspiegelabdeckung gesucht - Hinweise?

    Willich (ots) - In der Nacht von Samstag, dem 24.01.2026, auf Sonntag, dem 25.01.2026, kam es zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 31-jähriger Willicher hatte sein Fahrzeug am 24.01.2026 auf der Breite Straße in Willich geparkt. Nach aktuellen Ermittlungen beschädigte ein Unbekannter in der genannten Nacht das Fahrzeug des 31-Jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren