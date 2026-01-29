Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Wohnmobil entwendet - haben Sie Hinweise?

Bild-Infos

Download

Viersen (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde der Polizei der Diebstahl eines Wohnmobils angezeigt. Im Zeitraum vom 08.01.2026 und 28.01.2026 wurde das Wohnmobil von einem Gelände auf der Heiligenstraße in Viersen entwendet. Auf dem Gelände werden mehrere Stellplätze vermietet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen VIE-EM 920 ist ein Wohnmobil der Marke Citroen. Besonderheiten: Auf der Beifahrerseite befindet sich eine Markise und am Heck eine Anhängerkupplung. Falls Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter 02162/377-0. /rb (63)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell