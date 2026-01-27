Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Porsche Cayenne ohne Seitenspiegelabdeckung gesucht - Hinweise?

Willich (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 24.01.2026, auf Sonntag, dem 25.01.2026, kam es zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 31-jähriger Willicher hatte sein Fahrzeug am 24.01.2026 auf der Breite Straße in Willich geparkt. Nach aktuellen Ermittlungen beschädigte ein Unbekannter in der genannten Nacht das Fahrzeug des 31-Jährigen mit einem Porsche Cayenne. Dabei fiel die Spiegelabdeckkappe des Porsche ab und konnte am Unfallort sichergestellt werden. Das Verkehrskommissariat sucht nun nach Hinweisen zu einem Porsche Cayenne mit fehlender Seitenspiegelverkleidung. Haben Sie ein solches Fahrzeug gesehen? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (61)

