PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Betrugsversuch an Seniorin - angeblich verhaftete Tochter unterbricht das Telefonat

Kempen (ots)

Am Freitag kurz vor 14 Uhr klingelte das Telefon einer Seniorin aus der Ellenstraße in Kempen. Es meldete sich eine Frauenstimme, die panisch erzählte, dass etwas Schlimmes passiert sei. Anschließend übernahm eine andere Frau das Telefon und behauptete, die Tochter der Seniorin habe einen Verkehrsunfall verursacht. Nur gegen eine Zahlung von 60.000 Euro würde die Richterin die Tochter wieder freilassen. Die Seniorin wurde aufgefordert, das Geld von ihrem Konto abzuheben. Noch während die Seniorin telefonierte, öffnete ihre angeblich verunglückte Tochter die Tür, woraufhin die Dame aus Kempen sofort auflegte. So skrupellos gehen Betrüger mit ihren Opfern um. Sie bedrängen ihre Opfer, machen ihnen Angst, um an ihr Geld zu kommen. Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft verlangen am Telefon nach Geld oder Wertgegenständen. Nochmals möchten wir Sie auf unsere kostenlose Druckvorlage von Hinweisschildern für genau solche Betrugsversuche aufmerksam machen. Drucken Sie das Tischschild gegen Betrugsversuche aus und stellen Sie es gut sichtbar neben das Telefon Ihrer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ebenso wichtig ist es, dass Sie aufklären. Wenn Sie Ihre Freunde und Familienmitglieder regelmäßig über solche Betrugsversuche informieren, können Sie sie dafür sensibilisieren. https://viersen.polizei.nrw/artikel/informationsschilder-gegen-betrug-einfache-mittel-grosse-wirkung /jk (58)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 14:29

    POL-VIE: Brand in Gartenlaube

    Viersen-Boisheim (ots) - Am 25.01.2026 gegen 06:30 Uhr kam es in Viersen auf der Schaager Straße zu einem Brand einer Gartenlaube. In der Gartenlaube befand sich ein Wohnanhänger, welcher ebenfalls in Flammen stand. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte den Brand löschen, jedoch war im Anschluss wenig von dem Wohnanhänger übrig. Es wurde niemand verletzt. Ein Fremdverschulden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, die Ermittlung laufen. Haben Sie vom Sonntagmorgen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:28

    POL-VIE: Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt - Hinweise gesucht

    Schwalmtal-Amern (ots) - Am Freitag, gegen 21:10 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Hauptstraße in Amern. Drei Mitarbeitende der Filiale wurden nach Feierabend von drei unbekannten Tätern im Außenbereich überfallen und in den Supermarkt zurückgedrängt. Hier wiesen die Täter die Angestellten an, den Tresor zu öffnen. Die Beute, mehrere Geldkassetten, verstauten sie in ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:11

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Hoher Sachschaden nach Trunkenheitsfahrt

    Viersen (ots) - In der Nacht zum Sonntag befuhr gegen Mitternacht ein 39jähriger Viersener mit seinem Pkw vermutlich die Straße Hühnermarkt in Richtung Alter Markt in Viersen-Dülken. Im Bereich der Kirche hat er offenbar die dortige dreistufige Eingangstreppe übersehen. Er fuhr über diese hinweg und beschädigte sein Fahrzeug. Mit auslaufendem Motoröl setzte er seine Fahrt fort, prallte jedoch nach den Treppen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren