Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Betrugsversuch an Seniorin - angeblich verhaftete Tochter unterbricht das Telefonat

Kempen (ots)

Am Freitag kurz vor 14 Uhr klingelte das Telefon einer Seniorin aus der Ellenstraße in Kempen. Es meldete sich eine Frauenstimme, die panisch erzählte, dass etwas Schlimmes passiert sei. Anschließend übernahm eine andere Frau das Telefon und behauptete, die Tochter der Seniorin habe einen Verkehrsunfall verursacht. Nur gegen eine Zahlung von 60.000 Euro würde die Richterin die Tochter wieder freilassen. Die Seniorin wurde aufgefordert, das Geld von ihrem Konto abzuheben. Noch während die Seniorin telefonierte, öffnete ihre angeblich verunglückte Tochter die Tür, woraufhin die Dame aus Kempen sofort auflegte. So skrupellos gehen Betrüger mit ihren Opfern um. Sie bedrängen ihre Opfer, machen ihnen Angst, um an ihr Geld zu kommen. Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft verlangen am Telefon nach Geld oder Wertgegenständen. Nochmals möchten wir Sie auf unsere kostenlose Druckvorlage von Hinweisschildern für genau solche Betrugsversuche aufmerksam machen. Drucken Sie das Tischschild gegen Betrugsversuche aus und stellen Sie es gut sichtbar neben das Telefon Ihrer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ebenso wichtig ist es, dass Sie aufklären. Wenn Sie Ihre Freunde und Familienmitglieder regelmäßig über solche Betrugsversuche informieren, können Sie sie dafür sensibilisieren. https://viersen.polizei.nrw/artikel/informationsschilder-gegen-betrug-einfache-mittel-grosse-wirkung /jk (58)

