Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand in Gartenlaube

Viersen-Boisheim (ots)

Am 25.01.2026 gegen 06:30 Uhr kam es in Viersen auf der Schaager Straße zu einem Brand einer Gartenlaube. In der Gartenlaube befand sich ein Wohnanhänger, welcher ebenfalls in Flammen stand. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte den Brand löschen, jedoch war im Anschluss wenig von dem Wohnanhänger übrig. Es wurde niemand verletzt. Ein Fremdverschulden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, die Ermittlung laufen. Haben Sie vom Sonntagmorgen Hinweise zu dem Brand? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (57)

