Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Hoher Sachschaden nach Trunkenheitsfahrt

Viersen (ots)

In der Nacht zum Sonntag befuhr gegen Mitternacht ein 39jähriger Viersener mit seinem Pkw vermutlich die Straße Hühnermarkt in Richtung Alter Markt in Viersen-Dülken. Im Bereich der Kirche hat er offenbar die dortige dreistufige Eingangstreppe übersehen. Er fuhr über diese hinweg und beschädigte sein Fahrzeug. Mit auslaufendem Motoröl setzte er seine Fahrt fort, prallte jedoch nach den Treppen gegen eine Straßenlaterne. Schwer beschädigt setzte er seine Fahrt über die Schulstraße in Richtung Bodelschwinghstraße fort. Im weiteren Verlauf kollidierte er augenscheinlich mit hoher Geschwindigkeit mit einem geparkten Pkw und schob diesen in weitere abgestellte Fahrzeuge, so dass insgesamt 4 parkende Pkw beschädigt wurden. Bei den Kollisionen wurde sein Pkw so erheblich beschädigt, dass die Fahrt im Bereich der Schulstraße 46 endete. Zahlreiche Zeugen hatten den Verkehrsunfall beobachtet und die Polizei verständigt, die den Fahrzeugführer in seinem Pkw angetroffen hat. Zuvor soll sich ein möglicher Beifahrer von der Örtlichkeit entfernt haben. Dieser konnte im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Demnach wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein sowie der Pkw wurden sichergestellt. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Die Fahrbahn musste großflächig aufgrund auslaufender Betriebsmittel durch Feuerwehr und eine Reinigungsmaschine gesäubert werden. Für die Sicherung der Straßenlaterne wurde der örtliche Energieversorger angefordert. Der entstandene Sachschaden beträgt offensichtlich mehrere Zehntausend Euro. Zeugen können sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der 02162/377-0 melden. /bru (55)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

