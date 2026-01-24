PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Schwalmtal: Schwer verletzter Motorradfahrer nach Sturz

Schwalmtal (ots)

Am Freitagabend befuhr gegen 20:10 Uhr ein 21jähriger Nettetaler mit seinem Motorrad aus Richtung Heerstraße kommend die Industriestraße in Schwalmtal. Begleitet wurde er hierbei von zwei weiteren Motorrädern. In einer Rechtskurve kam er noch vor dem Kreisverkehr zur Dülkener Straße aus bisher ungeklärter Ursache offenbar ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Grünstreifen. Hierbei überschlug er sich, stürzte in eine Hecke und verletzte sich schwer. Der Nettetaler wurde vor Ort zunächst durch einen Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Das Motorrad wurde beschädigt und sichergestellt. Zeugen können sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162/377-0 melden. /bru (54)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

