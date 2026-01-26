Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt - Hinweise gesucht

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Freitag, gegen 21:10 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Hauptstraße in Amern. Drei Mitarbeitende der Filiale wurden nach Feierabend von drei unbekannten Tätern im Außenbereich überfallen und in den Supermarkt zurückgedrängt. Hier wiesen die Täter die Angestellten an, den Tresor zu öffnen. Die Beute, mehrere Geldkassetten, verstauten sie in mitgebrachten Taschen. Anschließend verließen die drei Männer den Supermarkt in unbekannte Richtung. Ein Mitarbeiter des Marktes wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die Unbekannten trugen orangefarbene Overalls, hatten ihre Gesichter mit schwarzen Tüchern bedeckt und trugen Kapuzen auf dem Kopf. Sie bedrohten die Mitarbeitenden mit einer Machete und einer Schusswaffe. Ob es sich dabei um eine echte Schusswaffe handelte, ist noch unklar. Bei der Fahndung kamen sowohl ein Diensthund als auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg. Haben Sie Hinweise zu den Unbekannten? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (56)

