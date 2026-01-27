Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vorfahrt missachtet - Drei Verletzte

Tönisvorst (ots)

Am 26.01.2026 gegen 15:45 Uhr kam es in Tönisvorst auf der Kreuzung Düsseldorfer Straße/Südring zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 18-Jähriger aus Hückeswagen befuhr die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung St. Tönis und wollte an der oben genannten Kreuzung links auf den Südring abbiegen. Ein 53-jähriger Mann aus Tönisvorst befand sich mit einem 15-jährigen Jugendlichen im Auto und befuhr die Düsseldorfer Straße in entgegenkommender Richtung (Fahrtrichtung Anrath). Beim Abbiegen missachtete der 18-Jährige die Vorfahrt des entgegenkommenden 53-Jährigen aus Tönisvorst. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß auf der Kreuzung. Alle beteiligten Personen verletzten sich bei dem Unfall leicht. /rb (59)

