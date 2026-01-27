PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Erschossene Katze in Rahser gefunden - Hinweise gesucht

Viersen-Rahser (ots)

Am 17. Januar erhielt ein Tierschutzverein aus dem Kreis Viersen den Hinweis, dass eine tote Katze in einer Plastiktüte in einem kleinen Waldstück am Clörather Weg in Rahser abgelegt wurde. Der Verein hat eine Obduktion der Katze veranlasst. Diese hat nun ergeben, dass das Tier durch mehrere Schüsse aus zwei unterschiedlichen Waffen getötet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Straftat nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen. Haben Sie in den Tagen vor dem 17. Januar eine verdächtige Beobachtung rund um den Clörather Weg gemacht? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (60)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

