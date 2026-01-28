PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Verkehrsunfall beim "Abbiegen" - zwei Personen leicht verletzt

Schwalmtal (ots)

Am Dienstag, dem 27.01.2026, kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L 371/Ungerather Straße in Schwalmtal. Ein 56-jähriger Mann aus Schwalmtal befuhr die L 371 in Richtung Niederkrüchten. An der genannten Kreuzung beabsichtigte er, nach links in die Ungerather Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 43-jährige Frau aus Wegberg die L371 in Fahrtrichtung Hostert und wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Der 56-Jährige missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt der Frau, wodurch es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß kam. Dabei wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Es gibt verschiedene Ursachen, die zu Verkehrsunfällen führen. Im Jahr 2025 führte die Hauptunfallursache "Abbiegen" im Kreis Viersen zu den meisten erfassten Verkehrsunfällen. Zusammen mit der Unfallursache "Vorfahrt" sind diese für über 50 % aller Verkehrsunfälle mit Personenschaden verantwortlich. Weitere Unfallursachen sind Alkohol- und Drogeneinfluss, unzureichender Abstand sowie nicht angepasste Geschwindigkeit. /rb (61)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 12:53

    POL-VIE: Porsche Cayenne ohne Seitenspiegelabdeckung gesucht - Hinweise?

    Willich (ots) - In der Nacht von Samstag, dem 24.01.2026, auf Sonntag, dem 25.01.2026, kam es zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 31-jähriger Willicher hatte sein Fahrzeug am 24.01.2026 auf der Breite Straße in Willich geparkt. Nach aktuellen Ermittlungen beschädigte ein Unbekannter in der genannten Nacht das Fahrzeug des 31-Jährigen ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:52

    POL-VIE: Erschossene Katze in Rahser gefunden - Hinweise gesucht

    Viersen-Rahser (ots) - Am 17. Januar erhielt ein Tierschutzverein aus dem Kreis Viersen den Hinweis, dass eine tote Katze in einer Plastiktüte in einem kleinen Waldstück am Clörather Weg in Rahser abgelegt wurde. Der Verein hat eine Obduktion der Katze veranlasst. Diese hat nun ergeben, dass das Tier durch mehrere Schüsse aus zwei unterschiedlichen Waffen getötet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:52

    POL-VIE: Vorfahrt missachtet - Drei Verletzte

    Tönisvorst (ots) - Am 26.01.2026 gegen 15:45 Uhr kam es in Tönisvorst auf der Kreuzung Düsseldorfer Straße/Südring zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 18-Jähriger aus Hückeswagen befuhr die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung St. Tönis und wollte an der oben genannten Kreuzung links auf den Südring abbiegen. Ein 53-jähriger Mann aus Tönisvorst befand sich mit einem 15-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren