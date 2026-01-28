Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Verkehrsunfall beim "Abbiegen" - zwei Personen leicht verletzt

Schwalmtal (ots)

Am Dienstag, dem 27.01.2026, kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L 371/Ungerather Straße in Schwalmtal. Ein 56-jähriger Mann aus Schwalmtal befuhr die L 371 in Richtung Niederkrüchten. An der genannten Kreuzung beabsichtigte er, nach links in die Ungerather Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 43-jährige Frau aus Wegberg die L371 in Fahrtrichtung Hostert und wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Der 56-Jährige missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt der Frau, wodurch es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß kam. Dabei wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Es gibt verschiedene Ursachen, die zu Verkehrsunfällen führen. Im Jahr 2025 führte die Hauptunfallursache "Abbiegen" im Kreis Viersen zu den meisten erfassten Verkehrsunfällen. Zusammen mit der Unfallursache "Vorfahrt" sind diese für über 50 % aller Verkehrsunfälle mit Personenschaden verantwortlich. Weitere Unfallursachen sind Alkohol- und Drogeneinfluss, unzureichender Abstand sowie nicht angepasste Geschwindigkeit. /rb (61)

