Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Ladendiebstahl im Discounter- Diensthund stellt geflüchteten Tatverdächtigen

Tönisvorst (ots)

Am Dienstag den 27. Januar betrat gegen 12:00 Uhr ein 33-jähriger Krefelder einen Discounter auf dem Maysweg in Tönisvorst, steckte sich eine Getränkeflasche in die Jacke und wollte das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Beim Verlassen des Ladens wurde er von einem 41-jährigen Mitarbeiter angesprochen und festgehalten. Der Täter riss sich los und flüchtete - die Flasche ließ er zurück. Mehrere Streifenteams fahndeten nach dem Mann. Ein Team sah den Verdächtigen, als dieser über einen Zaun auf ein Firmengelände kletterte. Das Gelände wurde umstellt und mit Hilfe eines Diensthundes aus Viersen durchsucht. Der Hund stellte den Tatverdächtigen und die Einsatzkräfte nahmen den Krefelder vorläufig fest. Er ist der Polizei unter anderem wegen Diebstahls- und Drogendelikten bekannt. Da er unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurde er entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /js/wg (62)

