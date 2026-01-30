PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Raub in Discounter - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen-Süchteln (ots)

Am Abend des 29. Januar betrat ein bislang unbekannter Mann einen Discounter auf der Düsseldorfer Straße. Beim Bezahlen zog der Täter plötzlich Reizstoffgas und sprühte es einer 44-jährigen Mitarbeiterin aus Viersen ins Gesicht. Anschließend griff er in die Kasse und entwendete Bargeld. Danach flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 190 cm groß, schwarze lockige Haare, Vollbart, südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Trainingsjacke und trug einen grauen Rucksack. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02162 / 377-0 zu melden. /js (65)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

