Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Diebstahl von Kraftwagen

  • Bild-Infos
  • Download

Viersen (ots)

Am Mittwoch, dem 28. Januar, im Zeitraum von 00:10 bis 15.00 Uhr, stahlen Unbekannte am Wallonischen Ring in Viersen einen blauen Mercedes-Benz AMG G 63. Der Geländewagen hat das Kennzeichen MG-RR 9595 und stand in einer Parkbucht am Wallonischen Ring. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Hinweise an die Kriminalpolizei bitte über die 02162/377-0. /mb (64)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

