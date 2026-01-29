Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Diebstahl von Kraftwagen

Viersen (ots)

Am Mittwoch, dem 28. Januar, im Zeitraum von 00:10 bis 15.00 Uhr, stahlen Unbekannte am Wallonischen Ring in Viersen einen blauen Mercedes-Benz AMG G 63. Der Geländewagen hat das Kennzeichen MG-RR 9595 und stand in einer Parkbucht am Wallonischen Ring. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Hinweise an die Kriminalpolizei bitte über die 02162/377-0. /mb (64)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell