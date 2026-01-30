Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Betrugsmasche mit Kartenzahlung - Tatverdächtiger gestellt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwochmittag, 28. Januar, sprach ein 26-jähriger Mann aus Bochum auf einem Parkplatz an der Poststraße in Nettetal-Kaldenkirchen einen 78-jährigen Niederländer an und bat um Geld. Eine Bargeldspende lehnte der Mann ab und forderte stattdessen eine Kartenzahlung. Der Geschädigte sollte seine Bankkarte auf das Mobiltelefon des Tatverdächtigen legen und die PIN eingeben. Dieser Bitte kam er zunächst nach. Aus Sorge über eine mögliche Fehlabbuchung wandte sich der Senior jedoch kurz darauf an eine 39-jährige Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes. Als diese den 26-Jährigen ansprach, flüchtete er gemeinsam mit einem 17-jährigen Begleiter in einem Pkw. Kurz nach Verlassen des Parkplatzes verursachte dabei einen Verkehrsunfall und konnte anschließend von der Polizei vor Ort gestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter. Bereits am 16. Januar kam es auf demselben Parkplatz zu einem ähnlichen Vorfall. Zwei Männer sammelten dort angeblich Spenden für taubstumme Menschen. Ein 82-jähriger Mann wurde zur Kartenzahlung aufgefordert und gab seine PIN ein. In der Folge wurde ein hoher Geldbetrag unberechtigt von seinem Konto abgebucht. Hinweise zu ähnlichen Fällen nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter 02162 / 377-0 entgegen. /js (68)

