PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Betrugsmasche mit Kartenzahlung - Tatverdächtiger gestellt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwochmittag, 28. Januar, sprach ein 26-jähriger Mann aus Bochum auf einem Parkplatz an der Poststraße in Nettetal-Kaldenkirchen einen 78-jährigen Niederländer an und bat um Geld. Eine Bargeldspende lehnte der Mann ab und forderte stattdessen eine Kartenzahlung. Der Geschädigte sollte seine Bankkarte auf das Mobiltelefon des Tatverdächtigen legen und die PIN eingeben. Dieser Bitte kam er zunächst nach. Aus Sorge über eine mögliche Fehlabbuchung wandte sich der Senior jedoch kurz darauf an eine 39-jährige Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes. Als diese den 26-Jährigen ansprach, flüchtete er gemeinsam mit einem 17-jährigen Begleiter in einem Pkw. Kurz nach Verlassen des Parkplatzes verursachte dabei einen Verkehrsunfall und konnte anschließend von der Polizei vor Ort gestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter. Bereits am 16. Januar kam es auf demselben Parkplatz zu einem ähnlichen Vorfall. Zwei Männer sammelten dort angeblich Spenden für taubstumme Menschen. Ein 82-jähriger Mann wurde zur Kartenzahlung aufgefordert und gab seine PIN ein. In der Folge wurde ein hoher Geldbetrag unberechtigt von seinem Konto abgebucht. Hinweise zu ähnlichen Fällen nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter 02162 / 377-0 entgegen. /js (68)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 12:35

    POL-VIE: Viersen: Mülltonnenbrand - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

    Viersen (ots) - Am Donnerstag brannte gegen 13:30 Uhr eine Papiermülltonne im Hildegardisweg in Viersen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Brand bereits von der Feuerwehr gelöscht worden. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht das Kriminalkommissariat 1 Personen, die zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Melden Sie ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 12:33

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo sucht Hinweise

    Viersen-Dülken (ots) - Am Donnerstag, dem 29. Januar, kam es zwischen 16 Uhr und 20:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bodelschwingstraße in Dülken. Über ein Fenster verschaffte sich mindestens eine unbekannte Person Zugang zum Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Falls Sie gestern etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 12:32

    POL-VIE: Viersen-Süchteln: Raub in Discounter - Zeuginnen und Zeugen gesucht

    Viersen-Süchteln (ots) - Am Abend des 29. Januar betrat ein bislang unbekannter Mann einen Discounter auf der Düsseldorfer Straße. Beim Bezahlen zog der Täter plötzlich Reizstoffgas und sprühte es einer 44-jährigen Mitarbeiterin aus Viersen ins Gesicht. Anschließend griff er in die Kasse und entwendete Bargeld. Danach flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren