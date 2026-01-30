POL-VIE: Viersen: Mülltonnenbrand - Brandstiftung nicht ausgeschlossen
Viersen (ots)
Am Donnerstag brannte gegen 13:30 Uhr eine Papiermülltonne im Hildegardisweg in Viersen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Brand bereits von der Feuerwehr gelöscht worden. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht das Kriminalkommissariat 1 Personen, die zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk(67)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell