Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Klettergerüst in Brand - Kripo ermittelt

Tönisvorst (ots)

Am 02.Februar kam es gegen 19:50 Uhr zu einem Brand auf dem Pastorswall in Tönisvorst. Der dortige Spielplatz, der den Namen "Abenteuerspielplatz" trägt, verfügt über ein Klettergerüst, welches gestern aufgrund eines Brandes von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, wenden wir uns mit einer Frage an Sie: Haben Sie gestern gegen 19:50 Uhr auf dem Pastorswall etwas Verdächtiges beobachtet? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (72)

